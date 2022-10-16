二十大報告談反貪腐　打虎拍蠅獵狐多管齊下

中共中央總書記習近平周日（16日）在二十大發表報告指，黨內開展了史無前例的反腐敗鬥爭，以「得罪千百人、不負十四億」的使命擔當祛疴治亂，「打虎」、「拍蠅」、「獵狐」多管齊下，取得壓倒性勝利。報告同時提到，十九大期間掃黑除惡專項鬥爭取得階段性成果。

報告指出，黨提出和落實新時代建設總要求，以釘釘子精神糾治「四風」（即形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風），反對特權思想和特權現象，煞住了一些長期沒有煞住的歪風，糾治了一些多年未除的頑瘴痼疾，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患。經過不懈努力，黨找到自我革命這一跳出治亂興衰歷史周期率的第二個答案，確保黨永遠不變質、不變色、不變味。據了解，第十九屆六中全會上曾提到黨如何跳出治亂興衰歷史周期率，指毛澤東在延安的窯洞里給出了第一個答案，就是「只有讓人民來監督政府，政府才不敢鬆懈」。

報告又稱，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰，腐敗是危害黨的生命力和戰鬥力的最大毒瘤，反腐敗是最徹底的自我革命。只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，反腐敗鬥爭就一刻不能停，必須永遠吹衝鋒號，堅持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，以零容忍態度反腐懲惡，決不姑息。