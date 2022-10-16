二十大報告重點　涵蓋港澳台及國防外交

周日（16日）在中共二十大發表的報告，共分為15個部分，較十九大少兩個章節。當中包括過去5年工作、新發展格局、科教興國戰略、發展民主、推進法治中國建設、文化、民生福祉、綠色發展，亦涉及國家安全體系、國防和軍隊、港澳台、世界發展和反腐敗工作。以下為部分範疇的重點一覽。

港澳：

● 推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段

● 全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治方針

● 堅持依法治港治澳，落實中央全面管治權以及愛國者治港、愛國者治澳原則

● 支持港澳發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題

台灣：

● 提出新時代解決台灣問題的總體方略，促進兩岸交流合作

● 堅決反對台獨分裂行徑及外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權

● 決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項

國防：

● 全面加強人民軍隊黨的建設、練兵備戰、軍事治理

● 鞏固提高一體化國家戰略體系和能力

外交：

● 反對一切霸權主義和強權政治，反對干涉別國內政

● 永遠不稱霸，永遠不搞擴張

● 堅持對外開放的基本國策，在和平共處五項原則基礎上與各國發展友好合作

發展：

● 未來5年加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局

● 從2020年到2035年基本實現社會主義現代化

● 從2035年到本世紀中葉建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國

● 強化國家戰略科技力量，形成具有全球競爭力的開放創新生態