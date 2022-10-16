能源危機加寒冬　內地保暖「八件套」歐洲熱銷

俄烏戰爭掀起的能源大戰，引發歐洲能源危機。內媒上周六（15日）報道，隨着寒冬來臨，來自中國的保暖商品在歐洲熱銷，包括秋衣秋褲（長袖保暖內衣褲）、光腿神器（保暖絲襪）、法蘭絨睡衣、熱水袋、暖手寶、取暖器、電氈和高領毛衣，被稱為「過冬八件套」。

內地跨境平台速賣通的數據顯示，本月以來，保暖內衣的銷售額環比增長246%。其中，秋衣秋褲在法國、德國、意大利、荷蘭、波蘭等多國均有3倍以上的環比增長，其中以法國372%最多。光腿神器亦在歐洲大熱，本月至今的銷售額取得131%的環比增長，大受荷蘭、德國和法國的女性青睞。受上述消息影響，國內取暖設備生產及供應鏈上市公司股價也持續走高。

福建省廈門市有公司負責人指出，歐洲能源危機以來，歐洲市場的加厚外套和高領毛衣訂單迅速增加，保暖產品的銷量呈上漲趨勢。負責人又指，由於今年出現反常氣候和潛在能源危機，有廣東外貿業者早已預測到這波銷售熱潮，4月時已開始準備。但他認為，熱潮可能很快消退，因為歐洲一些國家已準備啟動預案應對能源危機。