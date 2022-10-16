中央提出增強內循環動力　提升產業鏈韌性

中共中央總書記習近平周日（16日）代表第十九屆中央委員會向二十大作工作報告，在經濟上提出加快構建新發展格局，着力推動高質量發展。重點提到增強國內大循環內生動力和可靠性，提升國際循環質量和水平，着力提升產業鏈、供應鏈韌性和安全水平、推進城鄉融合和區域協調發展。

報告回顧過去10年中國實現小康，832個貧困縣全部摘帽，歷史性解決絕對貧困問題。中央實施供給側結構性改革，國家經濟實力實現歷史性躍升，人均國內生產總值從3.98萬元（人民幣，下同，約4.34萬港元）增加到8.1萬元（約8.8萬港元），製造業規模、外匯儲備穩居世界第一，貨物貿易總額居世界第一。

報告提出，堅持和完善社會主義基本經濟制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。堅持着力發展實體經濟，堅持農業農村優先發展，堅持城鄉融合發展，暢通城鄉要素流動，深化農村土地制度改革，賦予農民更加充分的財產權益。保障進城落戶農民合法土地權益，鼓勵依法自願有償轉讓。

報告提出，要構建優勢互補、高質量發展的區域經濟布局和國土空間體系，推進高水平對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，推動共建「一帶一路」高質量發展，有序推進人民幣國際化，深度參與全球產業分工和合作。