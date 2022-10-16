提高人民生活質素　內地促推動綠色發展

甘肅省甘南州堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理。

中共中央總書記習近平周日（16日）在黨二十大開幕宣讀工作報告，提及增進民生福祉，提高人民生活質素；及推動綠色發展，促進人與自然和諧共生。其中要求抓住人民最關心最直接最現實的利益問題，採取更多惠民生、暖民心舉措，解決群眾「急、難、愁、盼」的問題，推進共同富裕。

報告指出，要完善分配制度，擴大中等收入群體；實施就業優先戰略，加強困難群體就業兜底幫扶；健全社會保障體系，擴大社會保險覆蓋面；堅持男女平等基本國策，促進殘疾人士事業全面發展。當局要求把保障人民健康放在優先發展的戰略位置，建立生育支持政策體系，實施積極應對人口老齡化國家戰略，促進中醫藥傳承創新發展，健全公共衞生體系，加強重大疫情防控救治體系和應急能力建設，有效遏制重大傳染性疾病傳播。

習近平強調，中國堅持綠水青山就是金山銀山的理念，推進美麗中國建設，堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，統籌產業結構調整、污染治理、生態保護、應對氣候變化，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展。中國將加快發展方式綠色轉型，實施全面節約戰略，發展綠色低碳產業，倡導綠色消費，推動形成綠色低碳的生產方式和生活方式，積極參與應對氣候變化全球治理。