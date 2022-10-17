全球首條成功繁育二代江豚　年滿2歲全球徵名

中國全人工環境中首次成功繁育並存活的第二代長江江豚「YYc」今年經已滿2歲。中國科學院水生生物研究所近日表示，該江豚愛玩、愛鬧、愛撒嬌和親近人，每天要吃4公斤小魚。

上周四（13日），中科院水生所為「YYc」舉辦全球徵名活動時介紹，該雄性江豚的母親「洋洋」，早年從江西鄱陽湖遷入位於湖北武漢的中科院水生所白鱀豚館，父親「淘淘」則出生於中科院水生所白鱀豚館，是全球第一條在全人工環境中成功繁育的長江江豚。這條第二代人工繁育長江江豚的代號中，「YY」是其母的縮寫，「c」則代表英文中的「calf」，意即「幼崽」。

中科院水生所稱，2歲以前是幼豚存活脆弱期，也是關鍵期。「YYc」的成功繁育並存活，標誌着長江江豚人工飼養繁育研究進入新階段。今年年初測量顯示，該幼豚體長1.3米，體重70公斤，是白鱀豚館最胖的江豚。中科水生所自1996年開始嘗試人工飼養繁育長江江豚，目前共飼養着7條長江江豚，其中4條是在人工環境下繁育，包括兩頭二代江豚。除「YYc」外，另一條是出生於今年6月的雌性江豚「F9C22」。長江江豚是中國特有珍稀淡水鯨類動物。2017年科考結果顯示，其種群數量約1,012條，狀況極度瀕危。