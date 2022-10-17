近2000東方白鸛現身保護區　近數十年最多

歷史上，莫莫格濕地是東方白鸛的重要繁殖地和棲息停歇地。

踏入10月中旬，北方候鳥遷徙進入高峰。巡護人員近日在位於吉林省白城市鎮賚縣的莫莫格國家級自然保護區內，發現近2,000隻東方白鸛。據中國野生動物保護協會吉林白城護飛隊隊長潘晟昱周日（16日）受訪時稱，這是幾十年來在該處濕地上發現東方白鸛最多的一次，之前最多也不到1,000隻。

此次發現東方白鸛的地方距離嫩江主江道約1公里。潘晟昱指出，今年中國東北降兩量較往年偏多，流經松嫩平原的嫩江水量豐沛，江岔及周邊濕地植被茂盛，魚蝦螺類也豐富。歷史上，莫莫格濕地是東方白鸛的重要繁殖地和棲息停歇地，由於氣候乾旱和棲息環境改變等原因，牠們一度被迫離開。近年，隨着當地生態環境向好，東方白鸛陸續重返故土。

東方白鸛是中國國家一級保護動物、全球瀕危物種，全球僅約9,000隻。與大多數鳥類不同，東方白鸛不會鳴叫，牠們會上下喙相互叩擊發出類似敲擊竹筒的「噠噠」聲來傳遞信號。目前，莫莫格國家級自然保護區及公益組織在莫莫格濕地建設了人工巢，供東方白鸛繁殖使用。鎮賚縣林草局也採取了多項措施實施保護。據觀測，今年夏天有10多對東方白鸛住進該人工巢，繁殖成功率較高。