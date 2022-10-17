颱風納沙致台灣宜蘭暴雨　大陸海南多個港口明關閉

颱風納沙風力持續增強，其中心周一（17日）早上5時位於西沙群島永興島東偏北方約620公里的南海東北部海面上，預料周三（19日）掠過海南島南部海面後趨向越南北部，目前不能完全排除納沙登陸海南島南部沿海的可能。在台灣，納沙帶來的暴雨重創北部，宜蘭縣首當其衝，周日（16日）多處發生山泥傾瀉，造成人車被困。

納沙中心附近最大風力有13級（每秒38米），料以每小時15至20公里速度向海南島南部一帶沿海靠近，強度將增加，最高可達強颱風級（14級，每秒42至45米），中國大陸中央氣象台周一早上6時繼續發布颱風黃色預警。隨着納沙進入南海，海南島海口市交通運輸和港航管理局於周日晚上7時表示，新海港、秀英港、鐵路南港周二（18日）凌晨3時停止作業。

受納沙和冷空氣共同影響，預料周一上午8時至周二上午8時，台灣海峽和南海北部風勢較強，台灣東北部將有大到暴雨。宜蘭縣周日下起暴雨，台7線有路段發生大規模斜坡崩塌，造成大量車輛人員被困，經公路部門連夜搶修通道，周一凌晨共撤離96輛車、297人。知名景點明池山莊、棲蘭山莊因同樣因山泥傾瀉有遊客、員工被困，幸無生命危險。台北市擎天岡上周六（15日）起一連2日累計雨量達900毫米，陽金公路與新北市汐止伯爵山莊發生土石流，新北市府緊急撤離山莊內130名住戶。