網約車拾獲名牌手袋　乘客要求失主付600元人民幣

女子將名牌手袋（左圖）及一塊祖母留下的玉遺留車上。

湖南省長沙市一名女子日前乘網約車後，不慎把價值7,900元（人民幣，下同，約8,600港元）的名牌手袋遺留車上，內有一塊祖母留下的玉，兩天後才記起。惟她聯絡網約車司機後，卻獲悉一名男乘客拾到手袋，對方要求給予600元（約650港元）作報酬，引起爭議。

內媒上周五（14日）報道，司機接到王姓女子的電話後，表示撿到手袋的男乘客因想要錢，故不好意思出面聯繫王女。王女報警後警方介入，司機才與王女達成共識，把者手袋存放在速遞站，後者則轉帳300元（約330港元）作補償。王女表示，本來想給司機一些報酬，但他的態度讓自己無法忍受。她曾向司機索要男乘客的電話不果，加上司機要求自己額外給予150元（約160港元）車費始交還手袋，感覺被騙的她才找警察協助。而對方一聽到警察介入，便立即將手袋郵寄過來。

有律師表示，失主在領取遺失物時，應向拾獲人或有關部門支付保管遺失物等支出，但主張回報明顯高於保管成本費用或是沒有補償就拒不返還財物，則涉及侵佔和敲詐勒索違法。