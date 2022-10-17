從嚴治黨　內地紀檢監察機關10年立案近465萬件

中共二十大新聞中心周一（17日）下午3時在北京舉辦第二場記者招待會，由中央紀委副書記、國家監委副主任肖培；中央組織部副部長徐啟方，以及中央政策研究室副主任田培炎介紹治黨工作。會上強調以零容忍態度懲治腐敗，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅決查處、懲治腐敗。

肖培表示，黨十八大以來開展了史無前例的反腐敗鬥爭，全國紀檢監察機關共立案464.8萬多件，其中立案審查調查中管幹部553人，處分廳局級幹部2.5萬多人、縣處級幹部18.2萬多人。在中央紀委、國家監委立案審查調查的中管幹部中，包括十八屆中央委員、中央候補委員49人，十八屆中央紀委委員12人；十九屆中央委員、中央候補委員12人，十九屆中央紀委委員6人。全國紀檢監察機關共立案審查調查嚴重違紀違法的各級一把手20.7萬多人。

另外，自黨的十九大以來，紀檢監察機關查處涉嫌貪污賄賂犯罪7.4萬多人，其中首次貪腐行為發生在黨的十八大前佔48%；首次貪腐行為發生在黨的十九大後佔11.1%。這表明不收斂、不收手的問題得到有力遏制，在高壓政策和政策感召下，共有8萬多人向紀檢監察機關主動投案。信訪舉報量連續4年下降，2021年比2018年下降了29.9%。

會上又提到近期中共中央辦公廳發布了新修訂的《推進領導幹部能上能下規定》，是深化全面從嚴治黨、管黨治吏的重大決策。規定明確問責、黨紀政務處分、組織處理、辭職、職務任期、退休和對不適宜擔任現職幹部的組織調整。自十八大以來，當以嚴的措施管理幹部，包括把領導幹部個人有關事項報告制度納全面從嚴治黨，對領導班子換屆提名人選全部查核，在二十大召開前對中管幹部全覆蓋查核一次。