鄭州中原區今起封控防新冠　影響100萬人

河南省鄭州市中原區新冠疫情防控指揮部周日（16日）宣布，該區居民周一（17日）起盡最大可能「足不出戶」，原則上除保障城市基本運轉、外出就醫的人員外，其他人員不離開小區，影響約100萬人。鄭州是美國蘋果公司iPhone的生產重鎮，而中原區沒有生產iPhone的廠房。

防控指揮部指，當前全區疫情防控形勢嚴峻複雜，當地周一至周三（19日）按照「應檢必檢，不落一人」原則，每日進行一次核酸檢測。防疫工作當務之急是管好小區「大門」和各戶「小門」，最大限度減少人員流動，原則上除保障城市基本運轉、外出就醫的人員外，其他人員不離開小區，居民盡最大可能足不出戶、嚴禁聚集。街道社區要統籌各方資源，把生活物資供應到小區樓院，盡最大可能配送到居民家中。

中原區的學校、托幼機構、校外培訓機構實行網上教學，聚集活動一律停辦。除了保障市民基本生活和城市基本運行的公共服務類企業、嚴格執行閉環管理的白名單企業外，其他各類企業暫停生產經營活動。超市、農貿市場、藥店、醫療機構可以營業，經營期間嚴格落實限流等防控措施，餐飲類企業禁止堂食，其他營業場所全部暫時停業。