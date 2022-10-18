全球最大單體免稅店　本月底於海口開業

海南離島免稅政策自2011年落地實施至今已11年，當地近日舉行有關該政策實施情況的記者會透露，上月底海南2家離島免稅店按程序獲得批准。其中位於海口市的一家全球最大單體免稅將於本月28日正式營業，料將進一步促進當地旅遊和購物的發展。

在上周六（15日）舉行的記者會上，海南省商務廳一級巡視員姚磊表示，隨着新免稅店獲批設立，該省涉及離島免稅經營的市縣將從3個增至4個，離島免稅店數量將從10家增加到12家。除下月於海口開業的新免稅店外，另一家免稅店亦預計於明年1月在萬寧市開業。2家新店開業後，全省離島免稅店經營面積將增加一倍以上，由現有的22萬平方米增加到超過50萬平方米，屆時旅客承載能力將大幅提高。

據了解，2011年4月20日，該省首家免稅店於三亞市正式開業。2020年，離島免稅政策進行過一次重大調整，離島旅客免稅購物額度提高至每年每人10萬元（人民幣，下同，約49萬港元）。去年，離島免稅店銷售超過600億元（約661億港元），約二分之一的進島遊客進入免稅店。