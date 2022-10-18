前立委墜樓身亡　生前受抑鬱困擾

台灣前立法委員黃義交周一（17日）在位於台北的住所墜樓，入院搶救無效身亡。黃的友人指他生前受抑鬱症困擾，本來約定他到台中聊天，但沒想到情況嚴重至此。

69歲的黃義交近年居住在內湖區，他周一下午從住家大樓11樓墜下，之後被送入三軍總醫院搶救，至傍晚5時至6時左右離世。

資料顯示，黃義交曾在1998年從政，並2000年加入台灣親民黨，曾任親民黨立法院黨團幹事長等要職。親民黨主席宋楚瑜將他視為心腹，黃義交2012年落選立委後，逐漸淡出政壇。宋楚瑜聞訊後表示震驚、難過與不捨，已向其家屬及女兒表達慰問哀悼之意。

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