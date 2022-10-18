納沙料明掠過海南南部　宜蘭逾300人困山區

颱風納沙周一（17日）增強為強颱風級，受納沙和冷空氣共同影響，廣東南部、廣西南部、海南島等地周二（18日）至周四（20日）有中到大暴雨，瓊州海峽渡輪周二凌晨3時起全線停航。納沙連日為台灣多地帶來暴雨，其中宜蘭大同鄉受災嚴重，由於山泥傾瀉致道路封閉，造成當地旅遊區300多人被困。

大陸中央氣象台周二上午6時續發布颱風黃色預警，上午5時納沙中心位於西沙永興島三沙市東北方約285公里的南海東北部海面上。預計今日日間納沙強度基本維持，到晚上逐漸減弱，周三（19日）掠過海南島南部海面後強度迅速減弱，周四上午在北部灣減弱消散。受強冷空氣影響，預料周二江南南部、華南等地降溫4℃至8℃ ，東海南部、南海沿海地區陣風達10級以上。受颱風影響，廣東廣州南沙客運港往返珠海海島線周一至周四臨時停航。

在台灣，宜蘭縣大同鄉台7線多處路段因風雨出現塌方，位於北橫山區的明池山莊因聯外道路阻斷，導致大批遊客和員工無法下山。山莊周一起斷電，需使用後備發電機供電，但預計油料周二下午3時耗盡，警政署將出動直升機空投物資及油料。山莊內有一名癌症病人藥物用盡，亦急需下山取藥，當地預計約下午6時可搶通聯外道路。台鐵周二上午7時表示，連日豪雨影響導致平溪線部分路基流失下陷1.5米，目前正在搶修，平溪線暫停營運一天。