官媒解讀殲20雙座版新戰法　充當無人機指揮平台

殲20為解放軍現役最先進的隱形戰機，早前網上流傳該款戰機最新改良型號 — 雙座版，有關畫面近日首度出現於官媒軍事頻道節目中。節目又討論了由五代機充當長機指揮控制隱形無人機編隊執行打擊任務的新戰法，畫面同時出現該隱形戰機控制3架隱形無人機的動畫。

節目中，軍事評論員魏東旭解讀稱，如果由雙座版殲20指揮無人僚機，一名飛行員專司駕駛，另一名飛行員可以針對多架無人機進行指揮控制，分配作戰目標。軍事評論員宋忠平指出，殲20擁有優越的隱形和雷達、訊息處理能力，除可充當無人僚機指揮平台，也能擔當預警機的部分任務，對敵探查後將數據分發至其他作戰單元。此外，該隱形戰機也可開發出一款兼具對空和對地打擊的戰鬥轟炸機機型。

至於畫面中伴飛雙座殲20的無人機，從外形來看，和2019年閱兵上出現的攻擊11無人機非常近似。節目中，國防大學教授葛立德解讀稱，該款無人機採用無尾飛翼布局和內埋式彈倉，大幅提升了隱形性能。節目又指出，依賴人工智能、大數據、物聯網等技術，中國國產無人裝備正走在世界前沿。