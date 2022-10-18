恐華藉基建影響力達政治目的　德籲慎待潛在投資

德國三大情報首長周一（17日）出席國會聽證會，警告中國已針對德國軍隊開展精密的間諜行動多年，並可能利用在港口碼頭等德國關鍵基礎設施的股份，達到其政治目的，包括利用5G等技術設施或經濟力量實現有關想法，故應非常謹慎地審視任何潛在的中方投資。

德國聯邦情報局局長卡爾（Bruno Kahl）、軍事反間諜局局長羅森伯格（Martina Rosenberg）和聯邦憲法保衞局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）針對中國發出警告。卡爾指出，德國處理與華往來有待改進，因應中國爭取在2049年前躋身為世界科技領袖，德國必須警惕「知識遷移」，提醒社會仍有人對華抱持天真想法，華企插手德國重要基建的舉動非常嚴重。

哈爾登旺把中國與俄羅斯分別比喻為「暴風雨」及「氣候變化」，認為未來數年德國必須為「氣候變化」作好準備。他又警告，華企入股德國關鍵基礎設施，可能會為北京打開顛覆和影響德國輿論的大門。

另外，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周一在為盧森堡舉行的外長會議準備的文件中指出，歐盟應更多地把中國視為競爭對手，減少對其的經濟依賴，包括科技供應鏈及關鍵原材料，以免出現新弱點，並尋求與華現實和強而有力地往來。