台軍明年編898億新台幣　購彈藥零件應對大陸

台灣立法院外交及國防委員會周三（19日）將審查國防部明年度預算案，周一（17日）送抵立法院的書面報告顯示，因應台軍應對兵力反制中國大陸常態化派艦機侵擾的次數增加，明年將編列逾898億元（新台幣，下同，約220億港元）購置彈藥、零附件與燃料等，以加強作戰持續力，並維持武器裝備妥善運作。

台媒周二（18日）引述明年度預算書面報告指，台國防部預算總額為近4,151億元（約1,020億港元），其中逾273億元（約67億港元）為機密預算。因應解放軍連番挑釁，不但派艦機侵擾，實戰化演訓更趨頻密緊迫，台國防部致力戰備訓練，積極籌獲新銳武器裝備，並精進後勤管理與提升後備戰力。

報告顯示，逾五分之一的防衞預算用於一般彈藥購製與維護、軍事單位裝備零附件購製及保修以及油料、庫存後勤補給支援，但沒有說明具體項目。單是比較彈藥購置與維護費，明年度的逾116億元（約28.5億港元）已比今年度增長逾一倍。台軍明年亦將大幅擴充彈藥庫存，包括編列逾37億元（約9億港元）籌獲雲豹八輪裝甲車30厘米機炮彈藥，另編列約7.8億元（約1.9億港元）籌獲雷霆2000多管火箭系統的火箭彈等。