美媒指國內技術　反助中國發展高超音速武器

美國《華盛頓郵報》周一（17日）宣稱，儘管有防止將產品售予對美國國安構成威脅組織的出口管制，但負責高超音速武器開發和導彈計劃、許多已被列入美國出口商黑名單的中國科研團體，仍能不斷從美國公司購入尖端軍事技術。

報道指，中國軍事科研組織透過私營公司買入先進的美國軟件產品；中國軍工依靠涉嫌非法獲取的美國技術，例如高度專業化的航空軟件，填補了國內技術的關鍵空白，成功在各領域取得進步。

《華郵》引述一名負責測試高超音速飛行器的中國科學家說：「美國的技術處於領先地位，沒有它（美國技術）某些事我們就做不了，因為我們沒有相同的技術基礎。」從2019年起，在逾300宗涉及美國原生技術銷售中，有數十宗和中國高超音單位有關。

科羅拉多大學波德分校（University of Colorado Boulder）航空航天工程科學教授博伊德（Iain Boyd）指出：「這非常令人不安，因可用於軍事的高超音速技術是由美國納稅人付款的，但最終卻落入中國手中。」《華郵》，這表明白宮在防止中國軍方使用美國創新技術上，肩負了極為艱巨的任務。