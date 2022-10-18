內地恢復並加開國際航班　航點涉亞歐美洲

中國國務院早前要求有序增加國際客運航班數量，近期內地航空公司迅速制訂航班恢復方案。本月多家航空公司宣布陸續恢復及增班多條國際航線，航點涉及亞洲、歐洲及美洲。

內媒周二（18日）報道，本月30日起，內地民航將迎來冬春換季航班計劃調整。其中，東方航空計劃每周客運國際航線增至42條108班；南方航空將由原來的每周71班增加至86班。海南航空除繼續營運比利時、俄羅斯、塞爾維亞、德國、英國、意大利、西班牙、加拿大、日本、南韓共10條往返國際客運航線，又將於下月6日將直飛意大利羅馬的航線增至每周2班。中國國際航空自上月中旬已陸續恢復菲律賓、印尼、日本、波蘭、希臘、加拿大和美國等地的航線；春秋航空於本月14日起開通多條港澳、國際航線；吉祥航空也計劃於本月新開及恢復部分國際航線。

民航局今年7月的發布會指出，考慮到海外留學生回國等國際人士往來需求，當局正在國務院聯防聯控機制統籌下，根據疫情形勢發展、近期防控措施的優化、地方接受國際航班保障能力的提升，穩妥有序恢復國際定期客運航班的工作，加快推進國際航空市場恢復。