虐待6歲女致瘦如骷髏　繼父判囚4年2個月

台灣高雄市一名年僅5歲的女童，體重只有13公斤，經常需要到處乞討，翻垃圾桶找食物吃，異常的行為被幼稚園老師發現後通報市社會局。警方介入調查發現，女童長期受繼父虐待，不讓她吃飯，甚至虐打至全身是傷，瘦如骷髏。高雄地方法院近日依殺人未遂、妨害幼童發育等罪嫌，對繼父判囚4年2個月。

台媒周二（18日）報道，幼稚園老師早前發現，黃姓女童身上滿布傷痕，頸部有被掐過的痕迹，通報市社會局介入。該部門啟動緊急安置，女童的母親和繼父亦成調查對象。女童向警方表示，自從與林姓繼父同住開始，經常被罰不能吃飯，伸手拿食物還會被棍棒或手打，導致半夜只能偷吃餅乾或殘羹剩飯。她續稱，繼父會掐住她的頸部，令其無法說話，「他放我下來時我幾乎都沒氣了」。

檢方調查發現，女童長期處於飢餓狀態，導致營養不良、低血鈣、輕度貧血、體重過輕，發育嚴重遲緩，生長曲線僅為同齡女童的0.02%。她亦因長期處於飢餓狀態下，養成乞討、偷食物、翻垃圾桶的習慣。林男在庭審時辯稱，女童會自殘，他平時只會打其小腿、輕輕掐頸部等。

高雄地方法院審理後，認為林男犯後辯解多端，試圖美化犯行，規避卸責，難認有真實悔意，遂作出上述判決。針對女童的母親，高雄地檢署認為，黃母需負責照顧另外一名女嬰，疏於照顧大女兒，且當她發覺大女兒遭毆打或有異狀時，也曾質問林男，帶大女兒求醫等。檢方依罪證不足處分，不起訴黃母。