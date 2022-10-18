台防長：若大陸發動第一擊　台軍「能打就打」

兩岸局勢升溫之際，台灣防長邱國正早前調整中國大陸「第一擊」定義，稱解放軍機飛入台空域必反制，引起熱議。他周二（18日）再度解釋第一擊的定義，稱大陸發動第一擊，台軍任何反制行動都是自衞反擊。他稱對越界航空器「能打下來就打下來」，但平戰轉換有一定程序，不會立即擊落。

台立法院會周二邀請行政院長蘇貞昌作施政報告，並備質詢，相關部會首長列席。邱國正表示，只要解放軍艦機逾越界線，就會被界定為第一擊；對此台軍一切回應都有程序，包括警告、施放警報或進行辨認，任何反制作為都叫自衞反擊。他又指，平戰轉換有一定程序，不會立即擊落越界的航空器，亦不期望台海發生任何戰端。

對於大陸軍機擾台常態化，但台空軍戰機明年的燃油採購量不增反減，邱國正指台軍每年作業維持費屬整體考量，包含燃料、彈藥及零附件的整補，每年均會調整。他解釋，由於去年有一筆錢買了燃料儲備，故今年調整時這方面相應減少；強調絕不會在敵情嚴峻之際，反而降低相關預算。他又指，大陸從未放棄以武力解決台灣問題，台軍也不會因大陸放棄武力而不備戰。