中方就核裁軍提7點主張　促美俄優先削核武庫

中國裁軍大使李松周一（17日）在聯合國大會裁軍與國際安全委員會專題討論中發言時強調，中國一貫主張全面禁止和徹底銷毀核武器，最終實現無核武器世界目標。他提到美國和俄羅斯，指兩國作為依然擁有最龐大核武庫的核超級大國，有特殊、優先歷史責任，應進一步大幅、實質削減各自的核武庫，為最終實現全面、徹底核裁軍創造條件。

李松指出，全球戰略安全環境持續惡化，霸權主義、強權政治、冷戰思維、意識形態劃線，大國競爭、陣營對抗的理念和政策嚴重威脅國際和平與安全，因此中方提出7點主張。李松提到，國際社會應踐行真正的多邊主義，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀；又指大國特別是核武器國家，不應利用核武器稱王爭霸、欺凌脅迫無核武器國家。

李松認為，「核共享」與核不擴散條約的宗旨和原則背道而馳，不應鼓勵、不得擴散。他批評個別核武器國家把地緣政治利益凌駕於核不擴散目標之上，奉行雙重標準和實用主義，與無核武器國家開展違背核不擴散條約目的和宗旨的核潛艇合作，並企圖在亞太地區複製「核共享」。他指國際社會應旗幟鮮明地反對上述核擴散行徑，共同創造有利於核裁軍取得進展的國際和地區安全環境。