罕有不顧中方重要活動　朝稱炮擊應對韓挑釁

北韓周二（18日）向朝鮮半島東、西部的海上緩衝區共發射約250發炮彈，再度引起南韓反對。朝軍周三（19日）發表聲明，指摘韓軍繼上周四及五（13和14日）後，周二再於軍事分界線一帶發起軍事挑釁，朝方今次炮兵射擊是對韓方的嚴厲應對。韓媒指出，中共二十大正在進行中，朝方不顧中國重要活動大規模炮擊，實屬罕見。

朝中社報道，朝軍總參謀部發言人在聲明中指摘，韓軍周二早上9時55分至下午5時22分在南江原道鐵原郡前沿陣地一帶發射了數十枚火箭彈，朝軍東部和西部戰線部隊就此採取強而有力的軍事應對措施，向東部和西部海域進行警告射擊；同時嚴正應對韓軍在開展海陸空三軍聯合「護國演習」之際發起的挑釁，形容這是侵朝戰爭演習。朝軍總參謀部批評韓方令半島局勢持續惡化，呼籲立即停止鹵莽及刺激性的挑釁行為。

韓媒指出，中共二十大舉行之際，朝方對韓美發起炮擊挑釁非常罕見，完全出乎會克制挑釁的預測。有專家指出，朝方似乎有故意製造韓朝緊張局勢並拒絕對話的意圖，或等待韓方主動撕毀《九一九軍事協議》，並尋找發起新一輪挑釁的藉口。另有分析認為，朝方今次亦可能是針對美韓均有參與的護國演習，雖然朝方近期頻頻違反協議實施炮彈射擊，但韓方至今尚未採取反擊措施。

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