內地將常態化開展掃黑除惡　加強反壟斷司法

中共二十大新聞中心周三（19日）早上10時舉辦第3場記者招待會，主題圍繞「建設更高水平的法治中國」。會上報告法治工作、打擊犯罪等數據，並強調健全法律監督新格局，增進群眾法治獲得感；同時平等保護所有企業及創新，建設科技強國，加強反壟斷司法。

中央政法委副秘書長誾柏在會上提到，內地過去10年，第一次召開中央全會專題研究部署全面依法治國；第一次組建中央全面依法治國委員會；第一次召開中央全面依法治國工作會議。截至上月底，中國現行有效法律293件，行政法規598件，地方性法規1.3萬多件，10年來制訂和修訂了159部中央黨內法規。他表示，要把憲法作為最高的法律規範，科學立法，民主立法，依法立法，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法。

司法部黨組成員、副部長左力強調，將聚焦行政立法、行政執法、刑事執行和公共法律服務4大職能，推進司法行政工作取得新成效。具體包括加快完善依法行政的制度體系，全面開展法規規章的備案審查和專項清理工作；切實推進嚴格規範公正文明執法，全面推行行政執法的3項制度改革，包括行政執法的公示制度、行政執法的全過程記錄制度、重大執法決定的法制審核制度；同時加強監督管理，全面排查減刑、假釋、暫予監外執行的案件，健全案件辦理的責任制，重拳整治違法違紀問題。

最高人民法院副院長賀榮指出，10年來人民法院堅持嚴格依法保護知識產權，有力服務創新驅動發展和科技強國建設。內地依法平等保護中外權利人的合法權益，履行國際條約義務，與世界知識產權組織等深化交流合作，已經有愈來愈多的外國企業選擇到中國的法院解決知識產權的矛盾糾紛。2013年以來，內地審結273.8萬宗一審知識產權案件，平均年增長24.5%。

公安部黨委委員、副部長，移民局黨組書記、局長許甘露在回答有關國家安全提問時表示，中國是命案發生率最低、刑事犯罪率最低、槍爆案件最少的國家之一，每10萬人的命案是0.5%。內地過去10年共有3,799名民警殉職，5萬多公安幹警受傷。他又指出，公安部將常態化開展掃黑除惡，繼續集中打擊整治群眾反映強烈的突出違法犯罪。