模擬解放軍封鎖登陸　台軍操演實彈射擊

台灣國防部因應中國大陸圍台演訓，持續加強外離島守衞任務。台陸軍澎湖防衞指揮部周三（19日）在馬公五德訓場實施「鎮疆操演」實彈射擊，主要模擬大陸對澎湖實施三軍聯合演習，並於台灣周遭劃設禁制區，台國防部立刻將戰備狀況提升至應急作戰階段，下令各部隊加強戰備。今次演習出動坦克、裝甲車、各式火炮與精準彈藥。

操演假想解放軍船團欲向澎湖地區實施登島突擊作戰，台軍出動各式機槍炮與戰車炮分4階段應對。第一階段的短程防空作戰由105及155毫米榴彈炮、81及120毫米迫擊炮射擊照明彈，隨後刺針防空導彈模擬射擊，但因天氣欠佳而未設置海上靶船，雙聯裝刺針導彈採取「實兵不實彈」模擬演練，同時50及M249機槍配合實施對空射擊。台軍緊接實施「灘岸火殲」、「灘岸戰鬥」、「反擊作戰」科目，榴彈炮變換陣地，以火力支援前線作戰，M60A3坦克發炮展示防區戰力。

澎湖防衞指揮部表示，多數官兵於凌晨時分開始實施彈藥提領及鑑濾等各項射擊前整備，不分晝夜訓練，展現台軍「同島一命、寸土不讓」的抗敵意志。該指揮部裝騎營營長蕭又升則指，針對大陸無人機侵擾，從發現無人機開始會監控並示警，若發現進入台空域範圍便會擊落。