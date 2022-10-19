納沙吹襲三亞機場取消航班　海口幼稚園停課

颱風納沙周三（19日）已減弱為熱帶風暴，當日上午位於海南島以南較近的海面，繼續影響南海及華南部分地區。其中廣東、海南、福建等沿海地區風力顯著，部分地區如海南東南部降雨較強。由於冷空氣同時正影響南方，所以上述地區將出現低溫。

納沙中心周三清晨5時位於西沙永興島三沙市西偏北方約110公里的南海中西部海面上，中心附近最大風力10級（每秒28米）。預計納沙將以時速15至20公里向偏西方移動，強度逐漸減弱，周三日間從海南島南部海面掠過，周四（20日）將在北部灣南部海面減弱消散。周三上午8時至周四上午8時，海南島大部將有大到暴雨，其中東南部將有100至110毫米大暴雨。新疆沿天山地區和西南部山區、西藏中北部、青海南部和東部等地部分地區有雪或雨夾雪，局部地區有大雪或暴雪。

受納沙影響，海南三亞市多家涉海涉山景區周二（18日）已暫停營業，三亞鳳凰國際機場當晚9時30分後取消所有進出航班。海南海事局發布消息指，三亞轄區所有涉客船舶、往返海南島和西沙的客船，周二已全部停航並進入防風狀態。海口市教育局宣布，根據該市啟動防汛防風三級應急響應通知，以及省教育廳防汛防風三級應急預案，經該市三防指揮部綜合研判決定，全市幼稚園周三停課，中小學校正常上課。