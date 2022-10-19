台今增逾4.4萬宗本土新冠　推補打疫苗出境方案

台灣中央流行疫情指揮中心周三（19日）公布新增44,601宗本土新冠個案，與前一天相若。同日另增27宗境外輸入及42人疫歿，其中1宗為境外輸入死亡個案。指揮中心宣布自即日起，提供已接種台製高端疫苗有出境需求的民眾，可接種台灣核准專案輸入的其他新冠疫苗。

指揮中心表示，本土新症以新北市8,590宗佔最多，其次為台中市、高雄市、桃園市和台北市。新增的死亡病例年齡介乎30多歲至90多歲，皆屬重度感染，大部分具慢性病史，其中29人未接種3劑以上疫苗。死者包括一名患神經系統疾病的30多歲男子，已接種3劑疫苗，上周日（9日）因出現呼吸困難及全身虛弱而求醫，延至周日（16日）不治。

因應日本等國家的邊境管制措施逐漸放寬，旅客若接種指定疫苗廠牌及劑數，即可豁免相關入境管制措施。指揮中心宣布，已接種高端疫苗且有出境需求的民眾，即日起可接種核准專案輸入的疫苗，惟接種第2針及第3針需分別至少與前一針相隔28天及84天。另外，台大公衞學院教授陳秀熙警告，雖然目前台灣有逾七成民眾打齊3針，惟近3周重症率及死亡率卻呈上升趨勢，反映疫苗保護力正逐漸失效，呼籲民眾盡快接種次世代疫苗或第4針疫苗。