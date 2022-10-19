八仙塵爆燒傷女子致無法排汗　賠398萬新台幣

台灣新北市八仙樂園2015年發生塵爆事故，造成15死逾400傷，部分人受到永久性傷害。其中一名薛姓女子遭三級燒傷，永久性失去排汗功能，遂與父母提告求償。台灣高等法院周三（19日）二審認定八仙公司不是活動共同主辦人，只判主辦公司及負責人呂忠吉賠償約398萬元（新台幣，下同，約97.6萬港元），不足原來索償的三分之一，仍可上訴。

薛女案發時只有18歲，她與其父母主張，主辦方之一的瑞博公司向八仙公司承租八仙樂園中「快樂大堡礁」、「艷陽邁阿密」等區域，與呂忠吉經營的玩色創意公司、八仙公司在2015年6月27日共同舉辦「彩色派對八仙水陸戰場」活動。他們認為，八仙公司疏忽未注意在半封閉空間，使用大量粉塵與高溫燈光，具有塵爆風險，且明知活動區域未依建築法相關規定申請雜項執照，亦未通報交通部觀光局，便自行租予瑞博公司，偕玩色公司舉辦活動。

薛女指事發當天因塵爆引發火災，導致其身體表面40%至49%面積燒傷，合併0%至9%三級燒傷、永久性無排汗功能的傷害，決定索償1,017萬元（約249萬港元），其父母也各索償200萬元（約49萬港元）損失。高院審理後認為玩色和瑞博公司共同舉辦活動，所提供的服務未符合當時專業水準可合理期待的安全性，應依消保法負連帶賠償責任；呂忠吉為公司負責人並擔任現場總指揮，亦應依公司法規定負責。

高院計算醫療費、看護費與交通費等，認為薛女可獲賠逾449萬元（約110萬港元），扣除已自犯罪被害人保護協會領取約131萬元（約32萬港元）補償金，仍可索償近318萬元（約78萬港元）。薛父在收到女兒病危通知而精神痛苦，故可向兩間公司和呂忠吉求償5萬元（約1.2萬港元）精神慰撫金。兩間公司也應給予薛女75萬元（約18.4萬港元）懲罰性賠償。

但高院認為，八仙公司、其負責人陳柏廷和總經理陳慧穎不是活動主辦人，毋須賠償。高院指出，無法證明八仙公司為彩色派對的共同主辦人，而塵爆事故起因是色粉噴灑濃度過高，以及主辦單位未能有效防止高溫電腦燈與色粉接觸，八仙公司只是出租場地，與事故發生無因果關係。