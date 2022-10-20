內地高學歷女性打疫苗意願較低　猶豫原因複雜

北京大學新媒體研究院近日召開研討會，主題為疫苗猶豫。顧名思義，疫苗猶豫是指對疫苗接種持有猶豫或牴觸的態度，延遲或者拒絕接受疫苗接種服務。北京大學公共衞生學院全球衞生學系主任兼衞生檢驗系主任崔富強會上指出，內地男性對疫苗更有信心、產生疫苗猶豫率較低，碩士及以上學歷的女性疫苗猶豫率則相對較高。

崔富強團隊於去年1月進行一項關於疫苗的接種意願研究發現，中國免疫規劃疫苗整體猶豫率較低，只有2.42%。疫苗猶豫的成因很複雜，根據以往研究，對疫苗的質量、安全性和有效性的擔憂是中國民眾產生疫苗猶豫的關鍵因素，不同文化程度、不同職業受訪對象的疫苗猶豫率存在顯著差異。另有研究顯示，接種的便利性、經濟可負擔程度也影響接種行為。

美國艾奧瓦州立大學新聞與傳播學院教授韓綱表示，以社交媒體作為主要資訊來源的人群，更易出現疫苗猶豫。社交媒體平台作為資訊傳播的渠道，缺失把關機制、推崇情緒化內容、方便群體聯結，都助長負面資訊的出現和快速擴散。要解決這些問題，韓綱認為醫者和健康、公衞機構要提高在社交媒體上的能見度、使用度，提高疫苗和接種資訊傳播的專業性和準確性，其次是社交媒體平台自身要推出措施控制虛假和錯誤資訊傳播。