尋仇開29槍傷4人兼挾持人質　男子自轟亡

台灣台北市萬華區周三（19日）發生槍擊案，一名疑有黑幫背景的邱姓男子在漢口街一幢商業大樓向黑老大尋仇開槍，一度在附近古蹟青山宮旁的飲料店挾持4名人質，並與警方對峙。槍手在不到半小時內連開29槍，造成4人受傷，傷者包括一名警察，被送院搶救，槍手最後飲彈自盡身亡。

警方指事件懷疑是幫派內訌，邱男在當晚7時許在事發商業大廈，向一名洪姓黑老大和一名涉黑成員開槍，對方雖事先察覺，但仍分別中了9槍和5槍，中槍位置主要為背部和四肢。洪男事後逃往所屬幫派許姓副幫主經營的飲品店躲避，邱男亦希望許男替其討回公道，但因之前已多次要求當和事老，許男感不耐煩轉身離開不願理會，遭邱男一怒連開3槍擊中。

邱男隨後在飲品店內挾持許男的妻子、堂姊、親姊和兒子，並與警員對峙駁火，期間一名警員中槍受傷。槍手約一小時後陸續釋放人質，並持槍對着嘴巴連開兩槍自轟身亡。最後獲釋的女人質憶述當時情況，仍然感到心有餘悸，雙手不斷按住胸口。她直言，槍手請她跟警方說不要開槍，自己會自我了結。

影片可見，邱男當時押着一名女子自屋內走到騎樓，女子被放開後，身後隨即響起兩聲轟隆巨響。邱男倒地流出大量鮮血，多名警員一擁而上查看人質安全。今次是在九合一選戰期間發生的槍擊案，台北地檢署檢察長林邦樑指示重大案件專組主任檢察官徐則賢，與萬華分局聯繫了解案情及狀況。