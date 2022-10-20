北京10年奪台9個邦交國　提出中美關係3原則

中共二十大新聞中心周四（20日）上午舉行第4場記者招待會，講述10年來中國的外交工作。當中提到推動中俄建立新時代全面戰略協作夥伴關係，提出中美關係應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏三原則的方向，倡導中歐構建和平、增長、改革、文明四大夥伴關係，並拿下台灣當局9個「邦交國」，有力阻遏外部勢力干預香港事務。

外交部黨委委員、副部長馬朝旭表示，新時代10年中國建交國總數從172個增加到181個，與世界各國和地區組織建立夥伴關係的數量則從41對增至113對，全方位多層次立體化的外交布局日益完善。他又指，面對外部遏制打壓和干涉，他們開展針鋒相對、堅定有力的鬥爭，連續挫敗反華勢力利用各種問題攻擊抹黑中國，維護國家主權安全發展利益和民族尊嚴。

會上亦提到，中國與26個國家和地區簽署了19個自貿協定，推動區域全面經濟夥伴關係協定生效實施，共建「一帶一路」，吸引149個國家和32個國際組織參與中老鐵路、雅萬高鐵等一大批標誌性項目，同時推進守住「外防輸入」關口。對於中方領導人下月會否赴印尼出席二十國集團（G20）峰會，外交部在會上表示會適時公布消息。