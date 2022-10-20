中國天眼發現最大原子氣體結構　比銀河系大20倍

內媒周四（20日）報道，科學家日前利用位於貴州省的全球最大單口徑球面射電望遠鏡「中國天眼」（FAST），對緻密星系群「斯蒂芬五重星系」及周圍天區的氫原子氣體進行成像觀測，發現一個尺度大約為200萬光年的巨大原子氣體結構，比銀河系大20倍。這是目前在宇宙中探測到最大的原子氣體結構。

斯蒂芬五重星系自1877年被發現以來一直備受關注，今次發現表明，在遠離該星系群中心的外圍空間，存在大尺度的低密度原子氣體結構。這些氣體結構的形成很可能與斯蒂芬五重星系早期形成時，星系間相互作用的歷史有關，已存在約10億年。中國科學院國家天文台研究員徐聰領導的國際團隊，利用中國天眼的極端暗弱天體探測能力，探測到遠離星系中心極稀薄的彌散原子氣體發出的暗弱輻射，為研究宇宙天體起源打開新窗口。

徐聰表示，今次發現對研究星系及其氣體在宇宙中的演化提出挑戰，因為現有理論很難解釋為何在如此漫長的時間中，這些稀薄的原子氣體仍沒被宇宙空間中的紫外背景輻射電離。他認為，這項觀測成果預示宇宙中，可能存在更多這樣大尺度的低密度原子氣體結構。相關成果周三（19日）在國際學術期刊《自然》在線發表。