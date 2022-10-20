時裝驗出可致癌染料　最多超標27倍

內地傳媒周三（19日）報道，國家市場監督管理總局近日開展抽檢，在部分時尚女裝中檢出一種名為「聯苯胺」的可致癌芳香胺染料，超標最多達27倍。這類染料的有害成分與人體長期接觸會被皮膚吸收，在特殊條件下分解產生20多種致癌芳香胺，經過活化作用恐改變人體DNA結構，引起病變和誘發膀胱癌、輸尿管癌等。

內地紡織產品基本安全技術規範中列明，禁用24種可分解可致癌芳香胺染料，包括聯苯胺。檢測工程師表示，在一件由廣東省深圳市安若依電子商務有限公司生產的T恤驗出聯苯胺，實測高達每千克540毫克，超標非常嚴重。這意味致癌染料濃度高，對人體健康帶來的安全風險也更高。此外，東莞市曼邦電子商務有限公司生產的牛仔馬甲，也驗出可致癌芳香胺染料含量超標，達到每千克30毫克。

報道指出，衣物中含有的可致癌芳香胺染料無法通過日常清洗與熨燙消除，消費者應認真查看服裝吊牌上的執行標準和安全類別等資訊。中國商業聯合會針棉織商品質量監督檢驗測試中心（天津）亦建議，消費者盡量通過正規渠道，購買有安全標識的衣服，並選擇沒有刺激性氣味的商品，若掉色嚴重則建議不要穿着。