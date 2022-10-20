台今增逾3.9萬宗本土新冠　多92死創本輪疫情新高

台灣單日本土新冠病例回落至4萬宗以下，中央流行疫情指揮中心周四（20日）公布新增39,763宗本土個案，比上周四（13日）減少了25.5%。同日另增45宗境外輸入及92人疫歿，死亡數字再度刷新本輪變種毒株Omicron BA.5疫情以來的單日新高。

指揮中心表示，本土新症以新北市7,431佔最多，其次為台中市、高雄市、桃園市和台北市。新增的死亡病例年齡介乎30多歲至90多歲，皆屬重度感染，大部分具慢性病史，其中65人未接種3劑以上疫苗。死者包括一名患風濕免疫疾病等慢性病的30多歲女子，已接種3劑疫苗，延至上周六（15日）不治，當局仍調查其發病日期及症狀。

雖然死亡數再創新高，惟指揮中心仍決定酌減專責病房床數。醫療應變組副組長羅一鈞表示，鑑於目前全台專責病床空床率降到五成以下，可見疫情已趨緩，遂決定騰出多餘病床以滿足其他醫療需求。另外，指揮中心周三（19日）宣布，提供已接種台製高端疫苗民眾補打合資格疫苗出境，引發批評。有醫生指摘，打3劑高端疫苗的成本高達3,000元新台幣（約730港元），質疑為甚麼政府要花這麼多錢替高端善後。當局早前估計，需要補打的民眾可能有30萬至100萬人。