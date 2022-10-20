台稱大陸動武沒可能贏　反招國際制裁

台灣國安局長陳明通周四（20日）出席立法院備詢時表示，中國大陸武力攻台沒有贏的可能性，反而會被各國經濟與外交制裁，造成中國經濟損失和外交孤立。他又認為，大陸可能在2023年「以戰逼談」，強調國安單位對此有一定的應對措施。

陳明通表示，大陸過去40多年改革開放，成為世界上第二大經濟體，是在沒有統一台灣之下完成；而台灣從一個戰後出口賣香蕉賺外匯，到今天賣最高端的晶片給全世界，也是在沒被大陸統治下的成就。他認為，兩岸應互相尊重各自發展，才是人民幸福。他提到要關注2023年、2025年、2027年大陸的軍事行動，被問及大陸一旦封鎖台灣時，他指封鎖視為戰爭，會想辦法開拓安全通道確保能源供應。

日前有報道指，台灣原本決標採購英國公司的AX MKⅢ先進狙擊槍，以汰換特勤中心反狙擊組配備的M24狙擊槍，但因大陸因素無法獲得英國外交部出口許可，因此必須解約。陳明通否認上述說法，稱「又不是原子彈」，英國不會因大陸而不出口，只是因疫情關係導致延遲交貨，國安局現已完成採購，強調屬誤會一場。