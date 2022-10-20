夥男友虐死3歲女　狠母二審加重罪名判囚13年半

台灣台南市一名3歲女童去年7月間，被方姓母親與其同居胡姓男友虐待致死。方女及胡男一審共同犯妨害幼童自然發育致死罪成，分別判囚13年半及13年2個月，二人其後上訴。台南高分院周四（20日）早上二審撤銷原判決，改判成年人故意對兒童犯傷害致死罪成，罪名較重，但刑期維持不變。

案情指，方女和胡男長期虐打女童，包括徒手或持鋁合金拖把，毆打女童四肢和屁股；大力捏或以指甲刺掐女童口鼻、臉頰皮膚；咬女童臉頰或手部。方女甚至要求女兒以伏地挺身的姿勢撐地長達7小時，再以腳踩其後背。方、胡二人在女童身亡前3日，不管其身體已因多次受虐出現問題，仍繼續拳打腳踢施暴。期間胡男更將女童推撞到地板及牆上，導致她兩顆牙齒斷裂，休克失去意識，送院搶救最終不治。

女童送院時全身瘀傷、牙齦裂傷、低血糖及多處皮下氣腫。經解剖證實，她全身有多處鈍力傷，導致顱內出血腦幹外傷性重度軸突損傷、十二指腸壞死出血及破裂併腹膜炎、橫紋肌溶解症及大量出血。一審合議庭審後認為，女童長時間受方、胡二人凌虐傷害，終致死亡，其所受的痛苦、恐懼程度及時間持續性，連一般成年人都難以承受，二人嚴重違反兒童權利公約施行法，遂作出以上裁決。二審維持一審刑期，全案仍可上訴。