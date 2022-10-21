滷肉飯店命案5人被起訴 主犯等2人在逃

台灣台中市第二市場一間知名食店今年6月23日發生命案，10多名幫派男子誤以為黃姓男子打電話召集同黨，竟持刀、塑膠椅、工業電扇圍毆他致死。事後5人被捕，另有2人仍在逃。台中地檢署周四（20日）偵結，依殺人、攜帶兇器妨害秩序等罪嫌起訴5人，以目無法紀等理由請求法官從重量刑。

起訴書指出，林姓疑犯等10多人於事發當日凌晨前往台中市的夜店飲酒作樂，之後分別搭車前往第二市場山河滷肉飯店用餐。其中謝姓男子誤認被害的黃男是朋友，上前打招呼後發現有誤會，令雙方出現芥蒂。黃男之後打電話找朋友吃飯，林男卻以為對方召人挑釁，雙方再起爭執，林男更不斷持刀朝黃男身上揮斬，眾人生事後逃逸。黃男最終傷重不治，同行友人吳男、陳男和李女亦受傷。

檢警成立專案小組展開追緝，在桃園市逮捕游姓疑犯到案，謝男、另一林姓男子及兩名邱姓男子在屏東縣欲開車潛逃時亦被截下。經盤問相關被告、證人等20多人，台中地檢署周四偵結案件，認定上述5人涉犯刑法殺人、傷害及妨害秩序等罪嫌，依法提起公訴，同日移審。而持刀的主犯林男及一名溫姓男子仍然在逃，檢方已發布通緝。