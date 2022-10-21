華積極與島嶼國家合作　應對氣候變化

中共二十大新聞中心周五（21日）上午在北京市舉行第5場記者招待會，講述10年來中國的生態文明建設的情況。生態環境部副部長翟青表示，從全方位、全地域、全過程加強生態環境保護，系統謀劃生態文明體制改革，大力推進綠色、循環、低碳發展，着力打贏污染防治攻堅戰，加大生態系統保護修復力度。

翟青指出，中央生態環境保護督察發揮重要作用，聚焦生態環境領域突出的矛盾和重大的問題，啃掉「硬骨頭」、消除「老大難」，解決一批長期想解決而沒有能解決的問題，促進經濟高質量發展。在督察期間群眾環境信訪舉報的問題，兩輪督察共受理群眾環境問題的舉報28.7萬宗，已經辦結或階段性辦結28.6萬宗。

有記者問及中國會否採取更多行動應對氣候變化造成的威脅，翟青表示氣候變化是當前突出的全球挑戰，事關國際社會共同利益。中國堅持多邊主義、公平、共同但有區別的責任和各自能力原則，積極推動《巴黎氣候協定》的簽署、生效和實施，積極與小島嶼國家、非洲國家和最不發達國家合作，提高應對氣候變化能力，減少不利影響。他強調，下一步是繼續實施應對氣候變化的國家戰略，落實碳達峰碳中和「1+N」政策體系，加快推動重點領域綠色低碳轉型，大力推進減污降碳協同增效，加快綠色低碳技術攻關和推廣應用。