二十屆中央委員會名單出爐　共205人

中國共產黨第二十屆中央委員會委員名單周六（22日）公布，共205人；另公布候補委員名單，共171人。十九屆中央政治局常務委員會委員中，李克強、栗戰書、韓正及汪洋均不在二十屆中央委員名單上，中央軍委副主席許其亮亦不在名單上。

● 中央委員會委員名單

丁學東、丁薛祥、萬立駿、習近平、馬興瑞、馬曉偉、王寧、王凱（河南）、王凱（解放軍）、王勇、王浩、王強、王鵬、王毅、王小洪、王廣華、王仁華、王文全、王文濤、王予波、王正譜、王東明、王偉中、王志軍、王秀斌、王滬寧、王君正、王忠林、王受文、王春寧、王莉霞（女，蒙古族）、王曉暉、王祥喜、王清憲、王蒙徽、巨乾生、毛偉明、尹力、尹弘、巴特爾（蒙古族）、艾爾肯·吐尼亞孜（維吾爾族）、石泰峰、葉建春、馮飛、曲青山、任振鶴（土家族）、莊榮文、劉寧、劉偉、劉小明、劉發慶、劉青松、劉國中、劉金國、劉建超、劉俊臣、劉振立、劉海星、齊玉、許勤、許昆林、許學強、孫金龍、孫紹騁、陰和俊、嚴金海（藏族）、李屹、李偉、李希、李強、李干杰、李小新（女）、李鳳彪、李書磊、李玉超、李樂成、李邑飛、李尚福、李國英、李炳軍、李橋銘、李曉紅、李鴻忠、楊誠、楊志亮、楊學軍、肖捷、肖培、吳漢聖、吳亞男、吳政隆、吳曉軍、何衞東、何立峰、何宏軍、鄒加怡（女）、應勇、汪海江、沈春耀、沈曉明、沈躍躍（女）、懷進鵬、張工、張軍（最高檢）、張林、張又俠、張升民、張玉卓、張慶偉、張紅兵、張宏森、張雨浦（回族）、張國清、陸昊、陸治原、陳剛、陳旭（女）、陳一新、陳小江、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、努爾蘭·阿不都滿金（哈薩克族）、苗華、林武、林向陽、易會滿、易煉紅、羅文、金壯龍、金湘軍、周強、周乃翔、周祖翼、鄭柵潔、鄭新聰、孟凡利、孟祥鋒、趙龍、趙剛、趙一德、趙樂際、趙曉哲、郝鵬、胡中明、胡玉亭、胡昌升、胡和平、胡春華、胡衡華、鐘紹軍、信長星、侯凱、侯建國、俞慶江、俞建華、賀榮（女）、賀軍科、秦剛、秦樹桐、袁華智、袁家軍、鐵凝（女）、倪虹、倪岳峰、徐麟、徐西盛、徐忠波、徐起零、徐德清、殷勇、高翔、高志丹、郭普校、唐仁健、唐登杰、黃銘、黃強、黃守宏、黃坤明、黃建發、黃曉薇（女）、龔正、常丁求、庹震、梁言順、梁惠玲（女）、諶貽琴（女，白族）、董軍、韓俊、韓文秀、景俊海、程麗華（女）、傅華、童建明、謝春濤、藍天立（壯族）、藍佛安、樓陽生、雷凡培、慎海雄、蔡奇、蔡劍江、裴金佳、潘岳。

● 中央委員會候補委員名單

丁向群（女）、丁興農、于立軍、于吉紅（女）、于會文（滿族）、馬漢成（回族）、王健、王曦、王立岩、王永紅、王抗平、王庭凱、王新偉、王嘉毅、韋韜（壯族）、方永祥、方紅衞、鄧亦武、鄧修明、石玉鋼（苗族）、石正露、盧紅（女）、盧東亮、付文化、叢亮、包鋼（蒙古族）、邢善萍（女）、吉林、曲瑩璞、呂軍、朱天舒、朱文祥、朱芝松、朱國賢、朱鶴新、劉珺、劉捷、劉強、劉仲華、劉洪建、劉桂平、劉烈宏、劉敬楨、關志鷗（滿族）、湯廣福、安偉、農生文（壯族）、孫向東、孫金明、孫梅君（女）、紀斌、杜江峰、李雲澤、李文堂、李術才、李石松（白族）、李紅軍、李賢玉（女，朝鮮族）、李明俊、李明清、李建榕（女）、李榮燦、李殿勛、李儒新、楊斌（彝族）、楊晉柏、連茂君、時光輝、吳浩、吳清、吳強（侗族）、吳孔明、吳俊寶、吳勝華（布依族）、吳朝暉、邱勇、何雅玲（女）、谷澍、沈瑩（女）、沈丹陽、張偉、張政、張鳳中、張文兵、張安順、張國華、張忠陽、張金良、張春林、張榮橋、張超超、張智剛、陳傑、陳雍（滿族）、陳永奇、陳宏敏、陳建文、陳瑞峰、林克慶、杭義洪、羅強（苗族）、羅東川、金東寒、周志鑫、周建國、鄭學選、趙東（滿族）、胡文容、施小琳（女）、姜輝、姜國平、洪慶（朝鮮族）、祖力亞提·司馬義（女，維吾爾族）、費東斌、費高雲、姚林、袁潔、袁古潔（女）、夏林茂、徐留平、凌煥新、郭芳（女）、郭元強、郭寧寧（女）、郭永紅（女）、郭竹學、諸葛宇傑、黃如（女，回族）、黃旭聰、黃志強、黃路生、曹淑敏（女）、龔旗煌、常進、崔玉忠、崔永輝、康義、彭佳學、葛巧紅（女）、董衞民、韓立明（女）、覃偉中、景建峰、傅愛國、普布頓珠（藏族）、曾益新、曾贊榮、溫剛、藍曉（瑤族）、虞愛華、竇賢康、蔡允革、蔡麗新（女）、蔡希良、嘎瑪澤登（藏族）、廖林、繆建民、黎湘、魏文徽、才讓太（藏族）、王旭東、王曉雲（女）、楊發森、肖川、余劍鋒、宋志勇、宋魚水（女）、張晶、周長奎、施金通（苗族）、王成