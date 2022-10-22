傳閩粵多個空軍基地擴建　或配合常態化環台戰備巡航

近日有報道引述衞星圖指，中國大陸除了福建沿海3個空軍基地加快翻新擴建啟用，廣東惠州機場亦啟動擴建，閩粵各機場進駐多型軍機，分析指可能是配合解放軍常態化環台戰備巡航任務。

廣東惠州機場是小型軍民合用機場，對未來台海戰事有重要支援功能，飛行區擴建工程於上月28日開始。機場的停機坪上有多架戰機停泊，包括最少18架殲11戰機，數架殲10戰機、殲8F戰機、空警500空中預警機及軍用直升機。同樣對台海戰事有重要支援功能的廣東東北興寧軍用機場，除了部署轟6K遠程轟炸機和預警機，近日還出現2架運20大型運輸機，不排除是空中加油機，支援軍機遠程奔襲。汕頭外砂軍用機場是台海前線，近年成為大陸軍機巡台基地之一，目前部署空潛200（運-8Q）、空警500等，以及殲10。

福建在地理位置上接近台灣，泉州惠安和漳州的空軍基地分別加建防禦工程，包括存放彈藥的掩體和地對空防空導彈基地，並增建大型直升機機場。美媒此前披露，福建福清龍田空軍基地早前興建彈藥掩體，擴建跑道，並設新停機坪。