軍委副主席何衞東曾駐東部戰區　熟悉對台軍事

中共第二十屆中央軍事委員會名單周日（23日）公布，在本年1月卸任東部戰區司令的何衞東接替許其亮，晉升中央軍委副主席。除了曾在西部戰區服役3年，何衞東40多年的軍旅生涯大多在東南沿海渡過，曾長期在鎮戍台海最前線的陸軍第31集團軍（現第73集團軍）服役。

何衞東1957年在福建南平出生，初中畢業後應徵入伍，1981年畢業於陸軍指揮學院，2001年就讀於國防科技大學。他在2017年7月晉升中將，原定兩年後退伍，但2019年12月獲任東部戰區司令，並晉升上將。東部戰區是五大戰區之一，領導指揮江蘇、上海、浙江、福建、江西和安徽6個省市的武裝力量，今年8月在台灣周邊組織實戰化演訓，戰區機關駐江蘇南京。

在上月21日的國防和軍隊改革研討會上，何衞東佩戴中央軍委聯合作戰指揮中心臂章與會，表明他已調入中央軍委任職。聯指中心是軍委的戰略指揮中樞，負責發布軍事行動指令，調動全軍作戰，以確保軍事行動出擊、快速反應的效能，適應嚴峻複雜的軍事鬥爭形勢。五大戰區亦設立戰區級聯合作戰指揮中心，按照軍委聯指中心的授權部署。軍委聯指中心統籌戰略層面，戰區聯指中心則兼顧戰略戰役層面。

何衞東在十九大並非中央候補委員，但在二十大連跳3級，不但當選中央委員、進入政治局，還出任中央軍委副主席。何衞東從最基層的戰鬥戰術單元、到戰區的戰略戰役指揮、調入軍委聯指中心協助最高統帥進行戰略指揮，他一直聚焦對台軍事，熟悉台海作戰的全流程和全鏈條，凸顯台海作戰在軍事全局工作中的特殊重點地位。