新任政治局委員無女性　25年來首見

中共二十屆一中全會周日（23日）選出中央政治局委員，二十屆成員除了較上屆的25人減少一人，今次也沒有女性委員入局，屬近數屆罕見，亦是25年來首次。作為十九屆中央政治局委員中唯一的女性，孫春蘭今次未有連任。

現年72歲的孫春蘭，依照中共「七上八下」的不成文規定，在二十大退下。她2012年起在十八屆中央政治局出任委員，期間先後兼任天津市委書記和中央統戰部部長職務。她於2017年成功連任十九屆中央政治局委員，翌年兼任國務院副總理、黨組成員職務。

新冠肺炎疫情在湖北省武漢市爆發後，孫春蘭2020年臨危受命，前往當地民怨下日益嚴重的政治危機。她率領中央指導組在武漢逗留了3個月，召集當地幹部，為醫護人員採購防護裝備，為病人提供醫院床位。她之後多次出訪疫情嚴重的地區視察，包括在新疆、上海、海南等地督師抗疫。上月在國務院聯防聯控機制會議上，她仍強調堅持「動態清零」總方針。

過去進入政治局的女性寥寥可數，從吳儀在十五屆成為政治局候補委員並出任國務委員，政治局一直都有女性委員。吳儀在十六屆正式入局並出任國務院副總理，另還有劉延東成為十七屆政治局委員並任國務委員，並在十八屆連任與孫春蘭一同成為政治局委員，劉延東當時亦出任國務院副總理。