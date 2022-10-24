內地鐵路大規模集中維修　確保明年春運安全

隨着內地近期氣溫晝夜溫差較大，鐵路軌道及設備出現不同程度損耗，特別是針對京九線、隴海線、成昆線等運營多年的交通大動脈，各鐵路部門正集中展開大規模設備維修，以確保冬季和明年春運期間，鐵路客貨運輸安全順暢。

自上周五（21日）開始，中國鐵路濟南局聊城工務段調配50多台大型養路機器和200多名工人，每天線路停運3小時，對京九線山東段開展大規模集中整修，對達到使用壽命、老化、磨損的道岔和軌枕進行更換或保修。 另國鐵南昌局亦投入2,400多名工人，大型養路機器100多部，在京九鐵路江西段開展為期20天的集中修施工，計劃更換鋼軌66.1公里，清篩道床38.4公里。

針對隴海線、成昆線等老舊路線，蘭州局、成都局、西安局、鄭州局緊盯工務、電務、通訊等維修工程，既保證白天線路正常運輸，又保證夜間大修按照進度完成。擁有百年歷史的濱洲鐵路是中歐班列東部運輸大通道，是連接哈爾濱至滿洲里的重要鐵路幹線。國鐵哈爾濱局對容易引發凍害及路基下沉地段進行抬道整治。北京局則加緊對京滬線、石德線、京承線等多條線路進行集中維修。