嫦娥五號月壤研究成果　揭月球年輕火山之謎

中國科學家周日（23日）根據對嫦娥五號帶回月壤的研究，提出了新的月球熱演化模型，解開為何月球在距今20億年前依然有火山活動。有關研究成果已在最新一期國際期刊《科學進展》上發表。

中國科學院地質與地球物理研究所研究員陳意表示，月球形成於約45億年前，質量只有地球約1%。如此小的天體來講，理論上應該快速冷卻，很早就停止火山活動，成為「死亡」星球。但去年10月，中國科學家揭示了月球火山活動可以一直持續到20億年前。陳意率領科研團隊選取了27顆具有代表性的嫦娥五號玄武岩岩屑進行分析，並結合一系列岩石學和熱力學模擬計算，成功恢復了嫦娥五號玄武岩的初始岩漿成分，推算出它們的起源深度和溫度。

研究發現，嫦娥五號玄武岩的初始岩漿含有更多的鈣和鈦，這部分物質恰恰是月球岩漿洋晚期結晶的產物，具有易熔的特性，它的加入會顯著降低月幔的熔點，誘發月幔部分熔融形成年輕的月球玄武岩。進一步的模擬計算結果顯示，月球內部經歷十多億年的持續冷卻，溫度僅僅降低了約80°C。研究表明，儘管月球內部在持續緩慢冷卻，月球岩漿洋晚期結晶的易熔組分不斷加入到深部月幔，不僅為月幔「補鈣補鈦」，還降低了月幔的熔點，從而克服了緩慢冷卻的月球內部環境，引發長期持續的月球火山作用。