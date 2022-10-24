內地強化水土流失動態監測　提升生態系統穩定性

國家水利部辦公廳近日要求，以水土保持管理需求為牽引，全面強化內地水土流失動態監測，完善提升監測評價體系與能力，充分發揮水土保持監測在政府決策、經濟社會發展和社會公眾服務中的作用，為科學推進水土流失綜合治理、提升生態系統質量和穩定性、加快生態文明和美麗國家建設提供堅實基礎。

根據名為《全國水土流失動態監測實施方案（2023-2027年）》確定的工作目標和重點任務，水利部門將全面實施年度水土流失動態監測，及時定量掌握各級行政區及重點流域、區域水土流失狀況和防治成效；創新開展水土流失圖塊落地，實現適宜治理水土流失圖塊精準識別定位；探索農田、森林、草原、荒漠典型生態系統水土保持功能等級評價方法路徑，從水土保持功能角度反映生態系統質量、穩定性狀況及提升方向，充分發揮水土保持監測在生態系統保護成效監測評估中的作用。

方案又提出，有序推進東北黑土區侵蝕溝、黃土高原淤地壩淤積情況、黃河中游粗泥沙集中來源區水土流失與入黃泥沙等專項調查。此外，水利部門將加強監測數據入庫和管理，全面提升高新技術融合應用能力和監測數據智能管理水平；加強動態監測組織實施，構建形成上下協同、空地一體、全面精準、智慧高效的監測工作體系。