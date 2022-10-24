中共軍委年輕化有對台經驗　台軍將因應調整

中共第二十屆中央軍事委會周日（23日）出爐，台灣的國防部長邱國正周一（24日）指出，新任軍委委員比較年輕化，「看出是有所準備」，為此台方在人事方面也會調整。他又認為，中共二十大後對台政策會更強硬，台軍隨時都在備戰。

邱國正周一在立法院報告並接受質詢時，被要求就中共二十大後兩岸軍事形勢簡短說明。他指出，中共軍委成員除連任的副主席張又俠出生於1950年外，其餘從1955到1964年都有，比較年經。成員的軍種背景有來自陸軍、海軍和火箭軍，對航天科技等方面有很深底子。一般成員都從基層歷練，可長期培養，可以用很久。對於新任中共軍共副主席何衞東曾策劃圍台軍演，邱國正指何在東部戰區歷任過，其他一些基層也有對台演習等經驗。但面對中共軍方人員布局調整，台軍不會針對對方怎麼調整台軍就改變。他又稱，防衞政策有一定脈絡，要穩紮穩打做。

被問是否擔憂任內開戰，邱國正表示從沒擔憂過，從讀軍校就開始做準備，軍人職責就是保衞家園，「到最後該要做的犧牲要負起負責」。他強調，台軍不會因為對岸說2027或2025年開戰，建軍備戰就跟着快一點、慢一點，而是會全盤考量。