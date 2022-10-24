柬埔寨打擊詐騙團夥　受困台灣人趁機逃脫

柬埔寨打工陷阱醜聞引發國際關注，台灣傳媒周一（24日）透露，在柬埔寨當局上月中旬對西港多個詐騙園區展開掃蕩後，數十名受困台灣人陸續趁隙逃脫，最終成功脫離詐騙團夥的控制。

事發於上月17日晚上10時，大批警力直衝西港各園區，數千名詐騙分子連夜乘車撤離，他們按照公司要求分為兩批人，有身份證件者不怕查緝，以60人為一組擠進40人大巴，沒有身份證件者則須掩人耳目，以10人以下為一組乘坐小客車離開。

有台灣人趁團夥遷移時突然從車上跳下，翌日清晨在西港大街上呼救。他們腳踩拖鞋、運動鞋，全身家當都裝在一個膠袋中，在大街上格外顯眼。有5名台灣人表示，公司一開始對於政府的掃蕩決心半信半疑，最初只安排他們到附近酒店投宿，最終決定遷往泰國和柬埔寨邊界。另有一名台灣人透露，詐騙公司為躲避查緝帶他們四處逃，他已經整整4天沒有闔眼，「我到現在還在怕」。

部分詐騙公司則在撤離時，主動放走一批台灣人。有台灣人透露，公司老闆認為台灣員工的家屬一直報案會讓他們被盯上，不想在逃跑的過程中還帶着可能讓他們行迹敗露的「拖油瓶」，於是將他們丟在園區門口。

此次執法行動由上月13日至17日進行，由柬埔寨中央治安局指揮，西港省政府上月20日透過官媒公布首波掃蕩成果，共計逮捕495名外國人，其中有51名女性。