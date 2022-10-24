馬國女生解剖報告出爐　死前疑遭下藥

馬來西亞蔡姓女大學生本月13日在台灣台北市遭交往僅一周的男子陳柏諺殺害，蔡女的解剖報告近日出爐，顯示其血液驗出有藥物反應，頸部有瘀傷、骨頭有裂痕。檢警推斷蔡女是在熟睡中遭陳男用力掐頸殺害，不排除他在食物或飲料中下藥，趁蔡女昏睡後行兇。陳男稱案發當日他與蔡女無接觸，但解剖發現蔡女死前曾發生性行為。

據警方調查，陳柏諺對行兇的供詞一變再變，曾向檢警供稱蔡女精神狀況不穩定，曾有自殺不遂紀錄，甚至曾自己拿刀刺心臟，但最後失敗。他辯稱是在蔡女不斷拜託下，才「幫忙」殺死對方。但其後檢警查出，蔡女未有任何輕生、送醫的紀錄，親友也指她非常外向活潑，人緣很好，驗屍時也沒發現心臟周圍有舊傷。陳男又說過二人因金錢問題吵架，他一氣之下拿枕頭捂蔡女的臉，意外導致對方死亡。但解剖結果顯示蔡女是遭掐頸窒息致死，假設蔡女遭枕頭捂臉，多少都會吸入微量的棉狀纖微物質，但法醫在其鼻腔和氣管內未發現任何棉絮。

法醫解剖報告又指出，蔡女血液有藥物反應，研判陳男行兇時，蔡女是處於昏睡狀態，所以才沒有反抗。法醫解剖蔡女屍體時，發現她的頸部骨頭曾遭人用力猛掐，致出現裂開傷痕，足證兇手當時用力甚猛，手段殘忍。