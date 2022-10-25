內地公務員考試接受報名　計劃招錄3.71萬人

內地2023年度公務員考試周二（25日）開始接受報名，參加者可於當日上午8時至11月3日下午6時上網報名。這次考試計劃招錄3.71萬人。公共科目筆試將於12月4日在內地各直轄市、省會城市、自治區首府和部分較大的城市同時舉行。

本次招考錄用計劃向重點人群、重點地區傾斜，更設置2.5萬個計劃專門招錄應屆大專院校畢業生。另有近2.8萬個計劃補充到縣（區）級及以下直屬機構，艱苦邊遠地區基層機關職位結合實際，採取了降低學歷要求、放寬專業條件、不限制工作年限和經歷等措施，進一步充實基層公務員隊伍。為鼓勵引導人才向基層一線流動、積極投身國防事業，本次招考設置3,000多個計劃定向招錄服務基層項目人員和在軍隊服役5年以上的院校畢業生退役士兵。

公共科目筆試內容根據公務員應當具備的基本能力和不同職位類別、不同層級機關特點分類，面試則着重反映招錄機關和招考職位的工作內容、性質、特點，體現不同部門、不同行業的不同用人需求。另有10個部門在筆試階段組織專業科目筆試、50個部門在面試階段組織專業能力測試。國家公務員局有關負責人表示，本次招考突出政治標準，對政治上不合格的人，堅決不予錄用。