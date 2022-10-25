柬埔寨掃蕩詐騙園區逮495人　獲救台灣人遭勒索

柬埔寨打工陷阱引發國際關注，柬埔寨9月中旬連續5天在西港掃蕩詐騙園區，共逮捕495名外國人，均來自新山頂長城高科技產業園。當地有部分園區受查期間，仍熱鬧狂歡。另有獲救的台灣人近日向台媒投訴，原本以為脫離苦海，卻被該國的收容機構人員不斷索取貼士與贖金。

柬埔寨中央治安局自上月16日開始，連續多天前往西港指揮掃蕩詐騙園區，開展搜查行動，包括多個用以從事網絡賭博與詐騙的園區。部分園區內有警車駐守，有些仍照常營運，門口有多名身穿黑衣的保安，仔細檢查出入人員身份。有為西港酒店住客送水的商人表示，部分涉案人員已逃至外省，另有人躲到酒店暫避風頭，園區到了晚上依舊燈火通明。

台媒周二（25日）報道，有獲救的民眾投訴，在收容期間遭到第一線人員索錢，「不知道自己何時才能離開，再度陷入另一困境」。當中有人在官方掃蕩行動中獲救，被轉移至西港移民局安置，身上無任何證件，原以為很快可離開，但實際逗留了半個月，向工作人員詢問後，對方竟索取2萬美元（約15.6萬港元）的「贖金」。

台灣刑事局國際科科長李泱輯表示，獲救者按程序需先在柬埔寨收容接受調查，包括是否涉及非法打工或遭受人口販運，以及查明逾期居留的天數，過程需時不一。針對上述投訴，李泱輯指柬埔寨已認知到打工陷阱的嚴重性，態度較先前有很大改變，但基層可能仍未跟上，若當事人在收容期間遭到不合理對待，可向該國高層所開通的求救渠道反映。